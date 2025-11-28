  • İSTANBUL
Anadolu’nun en eski hastanesi Gevher Nesibe Darüşşifası

Tarihi Gevher Nesibe Darüşşifası ve Tıp Medresesi, Yenice mahallesinde yer alıyor. Tıp öğrenimi verilen bu kurumda binlerce öğrenci yetişti.

Gevher Nesibe Darüşşifası ve Tıp Medresesi’ne ilgi yoğun. Kayseri’de bulunan ve günümüzde Erciyes Üniversitesi Tıp Tarihi Müzesi olarak kullanılan mekânın kadim tarihi var.

Burası Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından kız kardeşi Gevher Nesibe Sultan adına yaptırıldı. Anadolu’da İslâmi döneme ait en eski hastane ve dünyanın ilk tıp fakültesi olarak literatüre geçti.

Osmanlı döneminde birkaç defa elden geçirilen külliyenin bilinen ilk onarımı, 1669’da vakıf mütevellisi İsmail Efendi tarafından Mimar Ömer Beşe’ye Sultan Hamamı’yla yaptırıldı. 1980 yılında Erciyes Üniversitesi tarafından çeşitli mahalli kurumların katkılarıyla yeniden restore edilen binalar kalorifer, elektrik, su tesisatları da eklenerek oturulabilir hâle getirildi ve Tıp Tarihi Müzesi olarak hizmete sunuldu. Yapı Çifte Medrese olarak anılıyor. Çünkü burası, birbirine bitişik olarak inşa edilmiş iki yapı ve medrese dahilinde bulunan bir kümbetten ibaret.

 

DÖNEMİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANLATILIYOR

Doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı, açık avlulu ve dört eyvanlı iki yapıdan biri şifahane, diğeri ise tıp medresesi. Şifahane, hacim olarak medreseden daha büyük. Her iki yapı da içeriden dar bir geçitle birbirleriyle irtibatlandırılmış durumda. Tıp medresesinde Anadolu Selçuklu dönemine ait ekipmanlara yer veriliyor ayrıca tanı, tedavi yöntemleri anlatılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz, Selçuklulardan kalma medrese ve şifahanenin dünyanın ilk tıp merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Medresenin eşsiz bir yapı olduğuna dikkati çeken Gündüz, 1205-1206 yıllarında Gevher Nesibe Sultan adına Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırıldığını anlattı. Gündüz, yapının içinde tıp eğitimi verilen medrese, tıp öğrencilerin uygulama alanları olan şifahane, buna ek olarak akıl hastalarının tedavi edildiği bölümle bir hamam ve mescidin yer aldığını dile getirdi. Mekânı her yıl yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Gündüz, şöyle dedi: “Gevher Nesibe Sultan saray baş sipahisine gönül vermiş. Bu durumu öğrenen ağabeyi Keyhüsrev sipahiyi çağırtarak savaşa göndermiş. Sipahi, savaşta ağır yaralı olarak Kayseri’ye gelmiş. Gevher Nesibe ise sevdiğinin hâline çok üzülmüş hatta sipahinin Gevher Nesibe’nin kollarında can verdiği söylenir. Bunun üzerine ince hastalığa yakalanan Gevher Nesibe’nin ağabeyine bir vasiyet bıraktığını, hem kılıç yarasına hem de gönül yarasına deva aranmak üzerine buradaki şifahanenin yaptırıldığını biliyoruz. Düşünün Keyhüsrev böyle bir yapıyı yaptırıyor. 1890 yılına kadar medresede tıp öğrencileri eğitim görüyor ve hemen yan tarafında şifahane bölümünde hocaları eşliğinde hastalara müdahalede bulunuyor.”

