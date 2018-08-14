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Anadolu'dan dolar kampanyasına destek: Dolar bozdurana bayram tıraşı ücretsiz

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımına tepkiler çığ gibi büyürken Anadolu'da kampanyalar düzenleniyor. Çorum'da berberlik yapan Hüsnü Güngör, dolar bozdurup makbuzunu getirene bayram tıraşını ücretsiz yapacağını belirterek kampanyaya destekte bulundu.

14 Ağustos 2018 Salı 10:28
Anadolu'dan dolar kampanyasına destek: Dolar bozdurana bayram tıraşı ücretsiz

Çorum'un Sungurlu ilçesinde berber esnaflarından Hüsnü Güngör, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine döviz bozdurma kampanyasına destek verdi. Güngör, bin dolar bozdurup makbuzunu gösterenlere bayram tıraşını ücretsiz yapacak.

Sungurlu'da berber Hüsnü Güngör, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına destek olmak amacıyla bin dolar bozdurup makbuzunu gösteren vatandaşların bayram tıraşını ücretsiz yapacak.

''AMACIMIZ ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKMAK''

Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yastık altındaki döviz ve altınları bozdurup Türk Lirası'na çevrilmesi çağrısı üzerine kendisinin de bir kampanya başlattığını söyledi.

Günün birlik ve beraberlik içerisinde ülkeye ve ekonomiye sahip çıkma günü olduğunu anlatan Güngör, "Dolar bozdurma kampanyasını teşvik etmek için başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine bin dolar bozdurup makbuzunu getiren vatandaşlarımızın bayram tıraşını ücretsiz yapacağız. Amacımız, ülkemize sahip çıkmak." dedi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:28
  1. Çorum
  2. Hüsnü Güngör
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Sungurlu
  5. Türk Lirası

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