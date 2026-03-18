Anadolu'da mukaddes emanetler seli! 6 ilde 1,5 milyonu aşkın vatandaş manevi huzurda buluştu!

Ramazan ayı boyunca Türkiye’nin 6 ilinde sergilenen kutsal emanetler, rekor ziyaretçi ağırladı. Toplam 1 milyon 630 bin 630 kişi kutsal emanetler sergilerini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde, Milli Saraylar Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi, Ramazan ayı boyunca 6 ilde toplam 1 milyon 630 bin 630 ziyaretçiyi ağırladı. 20 Şubat-17 Mart 2026 tarihleri arasında 6 şehirde ziyaretçilerini ağırlayan sergi kapsamında; Kâbe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüleri ile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e ait Saç-ı Şerif ve Sakal-ı Şerif başta olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı müzeler, teberrükat depoları ve vakıf kayıtları arşivinden seçilen toplam 99 eser, ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Sergi, 20-22 Şubat 2026 tarihleri arasında Erzurum’da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde 302 bin 754 ziyaretçiyi ağırlayarak başladı. 25-27 Şubat’ta Tokat Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen sergiyi ise 193 bin 409 kişi gezdi. Kutsal emanetler sergilerin Kastamonu 23 Ağustos Spor Salonu’nda 101 bin 562 kişiyi, Sivas Şehit Ahmet Eyce MTAL Spor ve Sergi Salonu’nda 208 bin 513 kişiyi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde 277 bin 654 kişiyi ve Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde 546 bin 738 ziyaretçiyi ağırladı. Tüm duraklarında yoğun ilgi gören sergi, 6 ilde toplam 1 milyon 630 bin 630 kişiye ulaştı.

Vakfılar Genel Müdürü Sinan Aksu "Kutsal Emanetlerimize gösterilen yoğun ilgi koruma ve yaşatmadaki sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlattı"

Sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, "Asırlardır vakıf medeniyetimizin sahiplendiği bu kıymetli emanetleri, Ramazan’ın manevi atmosferinde milletimizle buluşturmak, geçmişle kurduğumuz bağı daha da derinleştirdi. Gittiğimiz her şehirde gösterilen yoğun ilgi, bu mirasın gönüllerdeki derin karşılığını bir kez daha ortaya koyarken, bizlere bu emanetleri koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlattı. Bu anlamlı yolculuğa katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve yoğun ilgi gösteren ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.