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Gündem Anadolu Yayıncılar Federasyonu’ndan Latif Şimşek'e 'Hayırlı olsun' ziyareti
Gündem

Anadolu Yayıncılar Federasyonu’ndan Latif Şimşek'e 'Hayırlı olsun' ziyareti

Yeniakit Publisher
2024-01-19 17:17:00 - 2024-01-19 17:18:41
Anadolu Yayıncılar Federasyonu’ndan Latif Şimşek'e 'Hayırlı olsun' ziyareti

Anadolu Yayıncılar Federasyonu, Akit Medya Ankara Temsilciliği görevine gelen Latif Şimşek’e “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, Genel Başkan Yardımcısı Zeki Akbıyık ve Genel Sekreter Çetin Altan katıldı.

Sinan Burhan; Akit TV ve Yeni Akit Gazetesi’nin Türk medyasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak; “Akit Medya, her zaman doğruların yanında olmuştur ve olmaya devam ediyor. Milletin gönlünde Akit Medya, 'İnandığı doğrulara sahip çıkan' bir konumdadır. Türkiye’nin en güçlü yayın kuruluşlarından biridir” dedi.

Sinan Burhan, “Bir meslek duayeni” olarak tanımladığı Latif Şimşek’in Ankara Temsilciliği’nin Akit Medya’ya güç katacağına inandığını da ifade etti.

Latif Şimşek ise; Anadolu Yayıncılar Federasyonu ve Sinan Burhan’ın başarılı çalışmalarını yıllardır takip ettiğini vurguladı. Şimşek; “Anadolu Yayıncılar Federasyonu Türkiye’de medya alanında önemli bir boşluğu doldurmuştur” diye konuştu.

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