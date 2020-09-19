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Aktüel Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Yunan gazetesine kınama
Aktüel

Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Yunan gazetesine kınama

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:04:17 -
Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Yunan gazetesine kınama

ANKARA (AA) - Anadolu Yayıncılar Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşet nedeniyle Yunanistan'daki Demokratia gazetesini kınadı.

Dernek Başkanı Sinan Burhan, yaptığı yazılı açıklamada, gazetede yer alan ifadelerin gazetecilik ya da basın özgürlüğüyle hiçbir alakasının olmadığını ifade etti.

Burhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaret ve küfür içeren bu manşet, yayıncılıkla, gazetecilik ya da basın özgürlüğü ile hiçbir alakası olmayan, hasmane bir tutum içerisinde talimatla atılmış alçak bir manşettir. Eleştiri sınırlarını aşan, Hakaret ve küfre varan yazılar ve manşetler yunan gazetesinin ne kadar küçüldüğünün bir kanıtıdır. Siyasete eleştiri mutlaka vardır. Ama hakaret ve küfür asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Yunan gazetesini şiddetle kınadıklarını belirten Burhan, gazete yöneticilerini özür dilemeye çağırdı.

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