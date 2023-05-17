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Aktüel Anadolu Yayıncılar Derneğinden tepki! AA’dan, TRT’den özür dilediler mi?
Aktüel

Anadolu Yayıncılar Derneğinden tepki! AA’dan, TRT’den özür dilediler mi?

Yeniakit Publisher
2023-05-17 13:53:00 -
Anadolu Yayıncılar Derneğinden tepki! AA’dan, TRT’den özür dilediler mi?

Seçim akşamı sandıktan çıkan sonuçlara ilişkin yapılan manipülatif açıklamalara Anadolu Yayıncılar Derneği’nden tepki geldi.

Seçim akşamı sandıktan çıkan sonuçlara ilişkin yapılan manipülatif açıklamalara Anadolu Yayıncılar Derneği’nden tepki geldi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan Yaptığı açıklamada, 2. Tur öncesinde de itibar suikastı düzenleyecekler. Milletimiz bunlara prim vermedi; vermeyecek.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Seçim gecesi pek çok açıdan mahcup oldukları gibi bu iftiraları sebebiyle de mahcup oldular.

AA’ya TRT’ye güvenmeyin propagandası yaptılar ama seçim akşamı AA’nın sağladığı verileri milletimiz TRT’nin yayınından takip etti. Yayıncı ajans diye öne sürdükleri kurumlar çöktü. Yayıncı TV dedikleri kanallarda spikerler yayınlarda birbirine düştü. Ve sonunda suçluyu buldular! İlgili CHP Genel Başkan Yardımcısı istifa etmek zorunda kaldı. Peki AA’dan, TRT’den özür dilediler mi? Hayır. Elbette özür dilemediler. 2. Tur öncesi yine benzer senaryolarla kurumlara ve yöneticilerine itibar suikastları deneyecekler.
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Milletimiz bunlara prim vermedi; vermeyecektir.”

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