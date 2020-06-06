Anadolu Yayıncılar Derneği’nden sosyal medya uyarısı

Anadolu Yayıncılar Derneği, radyo, televizyon ve gazetelerin zor bir dönemde olduklarını, bunun en önemli nedenini sosyal medya fenomenleri olduğunu belirterek, ”Son yıllarda geleneksel medya kan kaybetmeye başladı. Radyo, Televizyon ve Gazetelerin gelirleri düştü. Bu gelirler düşmesine rağmen bu kuruluşlar devlete vergi ödemeye devam ediyor. Gazete ve Televizyonlar hem istihdam yapıyor işçi çalıştırıyor. Hem devlete kurumlar vergisi, gelir vergisi ödüyorlar. Televizyonlar ise RTÜK’e vergi ödüyorlar. Bu medya kuruluşları sosyal medya kuruluşlarının devreye girmesiyle zor duruma düştüler" açıklamasını yaptı.

AYD’den yapılan açıklamada, "Sosyal medya fenomenleri internet üzerinden yayın yapıyorlar. Gerek kamudan, gerek özel sektörden çok ciddi gelir alıyorlar. Belediyeler bu isimlere canlı yayın bedeli ödüyor. Her biri bir tv gibi çalışıyor. Devlete tek kuruş vergi ödemiyorlar. İstihdam yapmıyorlar. Geleneksel medyanın suçu nedir ? Sosyal medya üzerinden yayın yapan kuruluşlar denetime de tabi değiller. İstedikleri yalan haberi yapıyorlar. İstedikleri provakosyonu yapıyorlar. Bu konuda devletimizin ivedi bir düzenleme yapması gerekir. İnstagramdan yada kendi youtube kanalından canlı yayın yapanlar ciddi para kazanıyor. Kimseye hesap vermiyor. Gazete ve televizyonlara destek verilmeyecekse bu mecralar kontrol altına alınmalıdır. Devletimiz gazete ve tvler destek vermelidir. Sosyal medya fenomenleri gazete ve tvlerin reklam payına göz diktiler. Bu konuda geleneksel medya zor durumdadır" denildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise “Gazete ve televizyon kanalları ekonomik olarak dar boğazdayken birde sosyal medya mecraları ortaya çıkmıştır. Elbette teknoloji yeni alanlar açacaktır. Kimse teknolojinin önünde duramaz. Ancak bu mecralar gazete ve tvlerin reklamlarına göz dikmiştir. Geleneksel medya kapanma noktasına gelmiştir. Bu mecralar bir denetime tabi olmalıdır” diye konuştu.