Anadolu Yayıncılar Derneği’nden medyaya uyarı

Anadolu yayıncılar Derneği (AYD) merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan haberler ve programlarda yapılan yorumlara ilişkin medyaya çağrıda bulunarak, sorumlu davranmaya çağırdı.

“Bu zorlu kış şartlarında millet olarak çok büyük bir acı yaşıyoruz. Büyük fedakarlıklarla kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize Allahtan kolaylıklar diliyoruz. Çok geniş bir alanda etkili olan depremler sonrası zaman zaman sosyal mecralardan ve bazı televizyon yayınlarında hiç tasvip etmediğimiz yayınlar ve yorumlar yapılmaktadır. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olacağımız bu günlerde dezenformasyona yol açanların hiç de iyi niyetli olmadıklarının bilincindeyiz.

Türkiye büyük bir dayanışma içerisinde toplumun tüm kesimlerinin yasta olduğu şu günlerde, organize bir biçimde yayılan gerçek dışı paylaşımlar yalan yanlış haberler, internet üzerinde bilinçsizce yayılmaktadır. Art niyetli kişilerce yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi ağızlardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurgulamak isteriz.

Anadolu medyası olarak milletimizin yanındayız, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Üzerimize düşeni yapmak için görevimizin başındayız.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara ve depremden etkilenenlere acil şifalar diliyoruz.

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