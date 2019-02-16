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Anadolu Yakası’nın en değerli alanı için Cumhurbaşkanı talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Anadolu Yakası’nın en değerli alanına 1200 yataklı şehir hastanesi yapılacak.

16 Şubat 2019 Cumartesi 09:20
Anadolu Yakası’nın en değerli alanı için Cumhurbaşkanı talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Anadolu Yakası’nın en değerli alanına 1200 yataklı şehir hastanesi yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, “Mülkiyet konusundaki problemler çözüldü. 1200 yataklı yeni araştırma hastanesi yapılacak” dedi.


Ataşehir İlçesinde yeterli sağlık hizmetini karşılayamayan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (FSM) ek olarak yataklı şehir hastanesi yapılacak. 1200 yataklı olması planlanan hastane alanı havadan görüntülendi.


Yapılacak şehir hastanesi ile ilgili açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem; “Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanemizin bahçesine ilave olarak hazineden Sağlık Bakanlığı’na arsa tahsisi yapılıyor. Mülkiyet konusundaki problemler çözüldü. 1200 yataklı yeni araştırma hastanesi yapılacak. Yapılacak yeni hastane ile Ataşehir ilçemiz şehir kimliğine kavuşacak. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı il sağlık müdürlüğümüzle birlikte yürütüyoruz. Projesi hazırlanmış, etütleri hazırlanmış, inşallah en kısa zamanda Sağlık Bakanlığı yatırım programına alacak. Ataşehir ilçemize yapılacak 1200 yataklı şehir hastanesini komşularımızın hizmetine açacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 09:20
  1. doğa

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