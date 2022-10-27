Anadolu Vakfı,Mentorluk Programı ile gençleri iş dünyasına hazırlıyor

Anadolu Vakfı’nın bursiyerlerinkariyer ve kişisel gelişimine katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirdiği Mentorluk Programı’nın 10. dönemi başladı. 2013 yılından bu yana sürdürülen program, Anadolu Grubu profesyonelleribaştaolmaküzere, farklıkuruluşlardangönüllülerinkatılımlarıylayürütülüyor. Programla; topluma, evrensel değerleri dikkate alan, sağduyulugençler kazandırmak amaçlanıyor. Bursiyerler program kapsamındakendilerinerehberlikedenmentorlarından, karşılaştıklarızorluklarıaşabilmek ve başarılıolmakiçindanışmanlıkdesteğialıyor. Mentorluk ProgramıileAnadolu Vakfı bursiyerlerininpotansiyellerinigeliştirmek, güçlü ve gelişmesigerekenyönlerinikeşfetmelerinisağlayarak,kişiselgelişimsüreçlerinihızlandırmakamaçlanıyor.

“40 yılı aşkın süredir eğitime her koldan destek olmanın peşinde koşuyoruz”

Anadolu Grubu ve Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan programın 10. yılına ilişkin değerlendirmesinde,iyi eğitimlinesillerin, sürdürülebilir kalkınma yolunda en önemli kaynak olduğunu vurguladı. Özilhan, “Anadolu Vakfı olarak, 40 yılı aşkın süredir eğitime her koldan destek olmanın peşinde koşuyoruz. Sadece burs veren bir Vakıf olmanın çok daha ötesindeyiz. Eğitim sistemini her açıdan destekleyecek farklı projeler üretiyoruz. Gençlerimiz yeniliğe açık, cesur, tutkulu ve kendiylebarışık.Farklı projelerle geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimize destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

“Gençlere eğitim ve gelişim programlarımızla da destek oluyoruz”

Anadolu Vakfı Genel Müdürü Nedret Aydemir, Anadolu Vakfı Akademi ile eğitime verdikleri desteği farklı bir boyuta taşıdıklarını vurguladı. Aydemir, “En temel amacımız;gençlerimizin çağa ve çalışma ortamına uyum sağlamalarına ve gelişimlerine destek vermek. Anadolu Vakfı Akademi ile gençlere eğitim ve gelişim programlarımızla da destek oluyoruz. Gençlerimizin bireysel gelişimlerine ve yeni yetkinlikler kazanmalarına katkıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.Anadolu Vakfı Akademi’de gençler; çevrimiçive video eğitimleri, mentorluk programı, liderler ile söyleşiler ve sosyal sorumluluk çalışmaları gibi pek çok faaliyete katılabiliyor. Anadolu Vakfı, bursiyerlerinimezun olduktan sonra da destekliyor.Nedret Aydemir, Grup şirketlerindestaj programlarına katılım fırsatları, istihdam olanakları, mezuniyet sonrası koçluk programları ile Anadolu Vakfı bursiyerlerinidesteklemeye devam ettiklerini söyledi. Aydemir, “Bunlara çeşitli etkinlik ve gönüllülük programları da eklenince bursiyerlerimizin hayata daha donanımlı başlama şansıartıyor” diye konuştu.

Mentor ve menti sayısı bu yıl 180’e yükseldi

Anadolu Vakfı Mentorluk Programı ile 9 dönemde toplamda 1000’den fazlamentor ve menti’nin katılımıyla bugüne kadar toplamda 7000 saate yakınmentorluk desteği verildi. Mentor ve mentisayısı bu yıl da gelen yoğun talep ile 180’e yükseldi.Program kapsamında bu yıl da her biri kariyer basamaklarını başarı ile tırmanmış Anadolu Grubu çalışanları; dinlemeyi, anlamayı, bildiklerini yansıtmayı, değişik bakış açılarına açık olmayı, sorumluluk almayı kendi hayat serüvenleri üzerinden öğretenetkinlik ve motivasyon odaklıorganizasyonlarda bursiyerlerle bir araya gelecek. 10. dönemde gençlere Anadolu Grubu profesyonellerinin yanı sıra 26 farklı firmadan gönüllü mentorlardestek verecek.