Anadolu Vakfı öğretmenler ve idarecilerle buluşmaya devam ediyor

Program ‘Erasmus Ka1 Ka2 Proje Yazma’ eğitiminin ikinci oturumuyla başladı. Oturumda öğretmenler ve idarecilerle bir araya gelindi. ‘Anadolu Vakfı ‘Değerli Öğretmenim Programı’, gelecek nesillere eğitimle dokunmayı hedefliyor. Tüm öğretmenlerin ve idarecilerin yanı sıra öğrencilerin de yetkinliklerinin arttırılmasını amaçlayan programla 55 ilde eğitimcilerin ve gençlerin hayatlarına değer katıldı.

3 modülden oluşuyor

‘Anadolu Vakfı Değerli Öğretmenim Programı’ 3 modülden oluşuyor. Bu modüller ‘Kendini Geliştir’, ‘İşini Geliştir’ ve ‘Öğrencini Geliştir’ olarak sıralanıyor. ‘Kendini Geliştir’ modülünde; iletişim dilinin ve şeklinin yeniden tasarlanmasına destek olunuyor. Olaylara dışarıdan bakma, motivasyon, dayanıklılık, esneklik, ikna etme, stres yönetimi, etkin iletişim becerilerini arttırmaya yönelik yaklaşımlara yer veriliyor. ‘İşini Geliştir’ modülünde iş dünyasının öncelikleri gözetilerek değişen dünya koşullarına uyum sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesine destek olmaya çalışılıyor. Problemleri çözme, büyük resmi görme, kreatif düşünme ve sonuç odaklı olma konularına değiniliyor. ‘Öğrencilerini Geliştir’ modülünde dijitalleşen dünyada farklı bakış açılarıyla düşünmenin yöntemleri anlatılıyor. Vizyoner anlayışla yönetim yetkinlikleri geliştiriliyor, girişimcilik ekosistemi eğitimleriyle geleceğe dokunuluyor.