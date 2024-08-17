Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024! Nereden öğrenilir?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları ardından yaz okulu sınavı gerçekleştirildi.Tek oturumda yapılan sınava FF, CD, DD, DC harf notu olan ve mezuniyet için gerekli krediyi sağlamak isteyen adaylar katılım sağladı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, AÖF yaz okulu sonuç tarihini araştırıyor. Not bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı… Sonuçlar nereden öğrenilebilir?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları 17 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirildi.
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılmış, sonuçlar 31 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde AÖF yaz okulu sunav sonuçlarının ağustos ayının son haftası ilan edilmesi bekleniyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.
2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları: Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.
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AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
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