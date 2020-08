Anadolu Üniversitesi 6 Kasım 1958’de Eskişehir’de kurulan örgün ve açık öğretim fakültelerini barındıran devlet üniversitedir.

Anadolu Üniversitesi'ne kayıt olma şartları nelerdir?

Anadolu Üniversitesi'nin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına kayıt olmanın pek çok yolu bulunuyor. İşte Anadolu Üniversitesi'ne kayıt olmanın yolları...

En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt olabilirler.

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş yapabilirler.

Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş gelebilirler.

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite olarak kayıt olabilirler.

*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinde ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamamaktadır.

Anadolu Üniversitesi 2020 4 yıllık bölümler listesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim)

(Açıköğretim) (4)

Tarih (Açıköğretim)

(Açıköğretim) (4)

Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)

(Açıköğretim) (4)

Sosyal Hizmet (Açıköğretim)

(Açıköğretim) (4)

Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)

(Açıköğretim) (4)

Felsefe (Açıköğretim)

(Açıköğretim) (4)

Sosyoloji (Açıköğretim)

(Açıköğretim) (4)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)

(Açıköğretim) (4)

Eczacılık

Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih

Sanat Tarihi

Sosyoloji

Felsefe

Arkeoloji

(İngilizce)(UOLP-ABD State University of New York University at Albany)(Ücretli) (4)

Rus Dili ve Edebiyatı

(Rusça) (4)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sınıf Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

Almanca Öğretmenliği

Fransızca Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland)(Ücretli) (4)

Hukuk

İşletme

(İngilizce) (4)

İktisat

(İngilizce) (4)

Maliye

İşletme

İktisat

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Maliye

(KKTC Uyruklu) (4)

İktisat

(İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland)(Ücretli) (4)

İşletme

(İngilizce)(UOLP-SUNY Empire State College)(Ücretli) (4)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)

(Açıköğretim) (4)

İktisat (Açıköğretim)

(Açıköğretim) (4)

Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

(Açıköğretim) (4)

Maliye (Açıköğretim)

(Açıköğretim) (4)

Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)

(Açıköğretim) (4)

Sinema ve Televizyon

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

Basın ve Yayın

İşletme (Açıköğretim)

(Açıköğretim) (4)

Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim)

(Açıköğretim) (4)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim)

(Açıköğretim) (4)

Havacılık Yönetimi (Açıköğretim)

(Açıköğretim) (4)

İşletme (Açıköğretim)

(Açıköğretim)(İngilizce) (4)

Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)

Sosyal Hizmet (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

Turizm İşletmeciliği (Fakülte)

Turizm Rehberliği (Fakülte)

Anadolu Üniversitesi 2020 2 yıllık bölümler listesi

Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)

İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)

Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim)

Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)

Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim)

Spor Yönetimi (Açıköğretim)

Lojistik (Açıköğretim)

İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)

İşletme Yönetimi (Açıköğretim)

İlahiyat (Açıköğretim)

(Arapça)(Önlisans) (2)

Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)

Tarım (Açıköğretim)

Dış Ticaret (Açıköğretim)

Aşçılık (Açıköğretim)

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim)

Yerel Yönetimler (Açıköğretim)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim)

Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)

Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim)

Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)

Medya ve İletişim (Açıköğretim)

Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)

Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)

Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)

Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)

Marka İletişimi (Açıköğretim)

Ev İdaresi (Açıköğretim)

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim)

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)

Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim)

Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)

Bilgisayar Operatörlüğü

Yapı Ressamlığı

Aşçılık

Dış Ticaret

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Pazarlama

Emlak ve Emlak Yönetimi

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Çocuk Gelişimi

Eczane Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri