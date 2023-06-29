  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ekonomik kriz büyüyor(!) 50 bin nüfuslu Çeşme'de insan sayısı 1 milyonu aştı

2008 ekonomik krizini bilen isimden piyasaları karıştıracak tahmin! 'Fırtına geliyor, hasarlı olacak' diyerek açıkladı

Orban’dan bütçe çıkışı: AB’nin parası tükeniyor, para nerede?

Tahıl Koridoru anlaşması bitiyor mu? Rusya detayı

İsveç'te Kur'an yakma provokasyonu! Erdoğan: Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz

CHP Liderinden bir garip açıklama daha! Dünyaya ilan etti:

Onlarda kaybeden gidiyor! 5 kez seçim kaybeden Çipras istifa etti

Çin Türkiye anlaşmasını dünyaya ilan etti: 6 uçak göndereceğiz

İstanbul Valiliği’nden orman kararı! Ormanlara pikniğe gidecekler dikkat!

Türkiye'den en iyi üniversiteler belli oldu: Dikkat çeken İlk 500'de 3 kurum var, büyük talep görüyor
Gündem Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi, yaralılar var...
Gündem

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi, yaralılar var...

Yeniakit Publisher
2023-06-29 23:50:00 - 2023-06-30 00:17:34
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi, yaralılar var...

9 günlük bayram tatilinde vatandaşların yola çıkmasıyla üzen trafik kazası haberleri gelmeye devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

AA'nın haberine göre, otoyolun Ankara istikameti Küçük Melen mevkiinde 7 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda trafik, araçları kaldırma ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

1 haftada 155 trafik kazası!
1 haftada 155 trafik kazası!

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1 haftada 155 trafik kazası!

Trafik kazası bir aileyi yok etti!
Trafik kazası bir aileyi yok etti!

Yerel

Trafik kazası bir aileyi yok etti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23