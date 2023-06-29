Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi, yaralılar var...
9 günlük bayram tatilinde vatandaşların yola çıkmasıyla üzen trafik kazası haberleri gelmeye devam ediyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.
AA'nın haberine göre, otoyolun Ankara istikameti Küçük Melen mevkiinde 7 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda trafik, araçları kaldırma ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.