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Aktüel Anadolu Otoyolu'nda tır orta şeritte duran otomobile çarptı: 1 ölü
Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda tır orta şeritte duran otomobile çarptı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-23 13:40:27 -
Anadolu Otoyolu'nda tır orta şeritte duran otomobile çarptı: 1 ölü

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın orta şeritte duran otomobile çarpması sonucu bir kişi öldü.

Otoyolun Ankara istikametinde Hayri K. idaresindeki 37 LA 786 plakalı tır, Çınarlıdere viyadüğü üzerinde, henüz belirlenemeyen nedenle orta şeritte duran 06 AK 4231 plakalı otomobile çarptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sağlanırken, otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Sürücünün cesedi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılacak.

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