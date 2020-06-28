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Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-28 22:56:05 -
Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsünde hasar oluştu.

İstanbul'dan Erzurum'a giden, 20 yolcu ile 3 personelin bulunduğu 34 EG 0973 plakalı yolcu otobüsü, Gümüşova rampaları mevkisinde motor bölümünden alev aldı.

Otobüsteki dumanı fark eden yolcular, durumu şoföre bildirdi. Şoför, otobüsü sağ şeride çekerek içindekileri tahliye etti.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yol kenarında bekleyen yolculardan sosyal mesafeyi korumalarını isteyerek maske dağıttı.

Düzce ve Sakarya'dan sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otobüste hasar meydana geldi.

Yolcuların başka bir otobüsle yola devam etmeleri sağlandı.

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