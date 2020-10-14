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Aktüel Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki tır yandı
Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki tır yandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:41:10 -
Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki tır yandı

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, iş makinesi yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Bolu Dağı Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey mevkisinde kullandığı 34 HN 7538 plakalı tırdan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü Arif A, aracı emniyet şeridine çekti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangını, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu söndürdü.

Yangında, tırın çekici kısmında hasar oluştu.

Öte yandan, otoyolun İstanbul istikametinde 2 şerit ulaşıma kapatıldı. Tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda aracın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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