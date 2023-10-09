  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail mülteci kampını vurdu! Onlarca çocuk ve kadın yanarak öldü

Telefonla tuvalette vakit geçirenlere kötü haber! Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

İsrail'den skandal karar! 'Tüm Gazze yiyeceksiz bırakılıp ölüme terk edilecek'

İşte bunlar da içimizdeki İsrailciler! Bu nasıl bir alçaklık böyle? Aşağılık zihniyetlerindeki zehirli irini bakın nasıl akıttılar

''Aksa Tufanı'' sonrası Hizbullah'tan kritik karar

Parasını Ebebek hissesine yatıranlar dikkat! Dünyaca ünlü milyarder Mobius'in kararı gündeme oturacak

Şu rezalete bakın şu rezalete! Bu tipler bir de “muhafazakâr” geçiniyor! Bu, resmen utanmazlığın daniskası

Altın için bu gelişmeler önemli. Ons ve gramın seyrine dikkat!

Son dakika gelişmesi tüm dünyaya duyuruldu! İsrail'den çok büyük namussuzluk! O skandal kararı az önce ilan ettiler

Resmi açıklamaya saatler kala İtalyanlar önceden duyurdu: Biz ve Türkiye'ye verilecek
Gündem Anadolu Otoyolu'nda rezalet! Polisten kaçamadılar
Gündem

Anadolu Otoyolu'nda rezalet! Polisten kaçamadılar

Yeniakit Publisher
2023-10-09 16:33:00 - 2023-10-09 16:50:15
Anadolu Otoyolu'nda rezalet! Polisten kaçamadılar

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yürütülmekte olan soruşturma Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan araçta 105 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Otoyolu üzerinde İstanbul plaka sayılı araç durdurdu. 5 ayrı suç kaydı olan H.E.T.(31), 21 suç kaydı bulunan B.A. (31) ve 10 ayrı suç kaydı bulunan S.A. (27) isimli şahısların bulunduğu araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 4 parça halinde daralı toplam 105 gram Eroin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem başlatılarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan 3 kişi tutuklandı.

Mücahitlerin eline geçti! İsrail'in kalesi çöktü
Mücahitlerin eline geçti! İsrail'in kalesi çöktü

Dünya

Mücahitlerin eline geçti! İsrail'in kalesi çöktü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'den ihraç edilmişti! Mahkemeden Tanju Özcan kararı
CHP'den ihraç edilmişti! Mahkemeden Tanju Özcan kararı

Gündem

CHP'den ihraç edilmişti! Mahkemeden Tanju Özcan kararı

''Aksa Tufanı'' sonrası Hizbullah'tan kritik karar
''Aksa Tufanı'' sonrası Hizbullah'tan kritik karar

Dünya

''Aksa Tufanı'' sonrası Hizbullah'tan kritik karar

Libya'da savaş mı çıktı? Dünyaya kötü haberi duyurdu
Libya'da savaş mı çıktı? Dünyaya kötü haberi duyurdu

Dünya

Libya'da savaş mı çıktı? Dünyaya kötü haberi duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23