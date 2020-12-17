  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı
Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:28:00 -
Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu bulunduğu yerde sıkışan sürücü ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul yönüne seyreden 06 BFB 076 plakalı Ozan D. idaresindeki otomobil, Yeşilyayla mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Aytekin Y'nin kullandığı 16 STG 60 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Ozan D, otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye Hisar-U'ya hazırlanıyor! S-400'lerin yerini alacak
Gündem

Türkiye Hisar-U'ya hazırlanıyor! S-400'lerin yerini alacak

ABD'nin S-400 yaptırımlarının ardından sevindirici haber Hisar-A'dan geldi. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Hisar-A ile ilgili açıklamalard..
ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı
Siyaset

ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin yaptırımlarının asıl hedefinin S-400 olmadığını belirterek, "CAATSA yaptırımlarının esa..
Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor
Sağlık

Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor

ABD'nin Alaska eyaletinde, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı bir sağlık çalışanında alerjik reaksiyon gösterdi...
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay