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Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda kamyonla çarpışan midibüsteki 4 yolcu yaralandı

Otoyolun Sakarya kesimindeki kaza nedeniyle araç kuyruğu oluştu

Yeniakit Publisher
2020-08-06 15:58:07 -
Anadolu Otoyolu'nda kamyonla çarpışan midibüsteki 4 yolcu yaralandı

SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde midibüsün kamyonla çarpışması sonucu 4 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde seyreden Hüseyin T. idaresindeki seyahat acentesine ait 34 ZU 3581 plakalı midibüs, Arifiye mevkisinde Savaş G'nin kullandığı 26 ZD 535 plakalı kamyonla çarpıştı.

Midibüs sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken yaralanan 4 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Trafik akışının iki şeride düşürülmesi nedeniyle otoyolda araç kuyruğu oluştu.

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