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Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:44:14 -
Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nda, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Dilovası kesiminde 34 TB 9196 plakalı pikap ve 63 MA 6914 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen bir araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle ulaşıma açıldı.


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