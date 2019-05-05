Anadolu otoyolu savaş alanına döndü! Yaralılar var Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazası nedeniyle, Ankara istikametinde 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazası nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım aksadı. Alınan bilgiye göre, Ahmet Çalış idaresindeki 34 RH 5052 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları Ankara istikametinde bariyerlere çarparak alev aldı. Aynı yönde seyreden Halil İbrahim Erdal idaresindeki 16 KKM 10 plakalı otomobil ve Özge Tosun yönetimindeki 06 BBZ 007 plakalı otomobil de ani firen yapınca çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını söndürdü. Bu arada yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatılan Ankara istikametinde 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

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