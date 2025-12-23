Anadolu Mektebi İl Paneli Niğde’de yoğun katılımla yapıldı

Programa; Niğde Valisi Cahit Çelik, Merkez Valilerinden Mevlüt Bilici, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü, 22. Dönem AK Parti Kütahya Milletvekili ve Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Fehmi Kınay, İl Millî Eğitim Müdürü Elif Özbek ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Ramis Karabulut katıldı.

Panelde konuşan Vali Cahit Çelik, edebiyatın yalnızca okuma alışkanlığı kazandıran bir alan olmadığını belirterek, bireyin düşünme, anlama ve değerlerle bağ kurma sürecinde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanının takdirleriyle 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesine de değinen Çelik, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kapsamında ele alınan eserlerin aile yapısı, insan ilişkileri ve toplumsal değerler konusunda güçlü bir farkındalık sunduğunu vurguladı. Programın bu yönüyle gençlerin kültürel gelişimine ve değer dünyasına katkı sağladığını dile getirdi.