Anadolu liselerine nakil için alınacak dersler nelerdir?

Açık Lise nakil nasıl yapılır? Açık öğretim lisesinden tasdiknamesini alır ve başvuruda bulunacağı örgün eğitim veren kurumun yönetimine teslim eder. Nakil ya da geçiş yapacağı eğitim kurumunun bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nakil Komisyonu'na nakil dilekçesi ile başvuruda bulunarak naklini gerçekleştirebilir.

AÖL’den normal liseye geçişler nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesinde Ders Geçme ve Kredili Sistem, örgün eğitim(1) veren okullarda ise Sınıf Geçme Sistemi uygulanmaktadır. Açık Öğretim Lisesinden örgün eğitim veren bir okula nakil yaptırmak isteyen öğrencilerin sınıf seviyesi, başarmış oldukları ortak derslere göre belirlenir. Örgün eğitim veren okullar, Açık Öğretim Lisesinden tasdikname ile gelen öğrencilerin sınıf seviyesini, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.09.2014 tarih ve 93 sayılı kararına göre belirler.

MAÖL’den AÖL’ye geçiş nasıl olur?

Kaydınızı Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yeniledikten sonra size en yakın Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten herhangi bir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurarak Açık Öğretim Lisesine geçiş yapabilirsiniz. Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nden Açık Öğretim Lisesi’ne geçiş yapan öğrencilerin alan derslerine ait kredileri dikkate alınmaz.

AÖL’den MAÖL’ye geçişler olur mu?

AÖL’den MAÖL’ye geçiş yapılır mı? Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler her öğretim yılının başında yüz yüze eğitim veren okul müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak geçiş yapabilirler. Açık Öğretim Lisesinde kazandıkları dönemler ve krediler aynen korunur.

Anadolu lisesine nakil ve geçiş için alınması gereken dersler