  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
55 kişi hayatını kaybetti! El Mencho sonrası Meksika’da kırmızı alarm İsveç’te yaşayan gurbetçi seküler yobazları yerin dibine soktu Epstein skandalında yeni perde! İngiliz siyasetinin kilit ismi gözaltında Suriyeli çocuktan hem gururlandıran hem duygulandıran Türkiye sözleri Kadıköy'de goller son dakikalarda geldi Seküler yobazlar, attığımız manşetlerden rahatsız oldu İstanbul'da iftar öncesi büyük çile! ABD’den AB’ye savunma resti: Savunmada gerilim ABD pazarı tehditte Baba ile 14 aylık kızı darp edilmişti! Valilikten yeni açıklama geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an dünyada bir Türkiye rüzgârı esiyor
Otomotiv Anadolu Isuzu’ya İspanya’da büyük onur!
Otomotiv

Anadolu Isuzu’ya İspanya’da büyük onur!

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:
Anadolu Isuzu’ya İspanya’da büyük onur!

İhracattaki büyümesini sürdüren Anadolu Isuzu, modern tasarımı ve ileri teknolojisiyle öne çıkan Grand Toro XL modeliyle İspanya’da “2026 Yılının Midibüsü” ödülüne layık görüldü.

Avrupa’dan Orta Asya’ya uzanan geniş coğrafyada farklı pazarların ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiren Anadolu Isuzu, uluslararası alandaki başarısını bir ödülle daha perçinledi. Anadolu Isuzu, modern tasarımı ve ileri teknolojisiyle öne çıkan yeni Grand Toro XL modeliyle İspanya’da “2026 Yılının Midibüsü” ödülüne layık görülerek ihracattaki rekabet gücünü bir kez daha kanıtladı.

 

Madrid’de düzenlenen Yılın En İyi Ticari Araçları Ödül Töreni’nde, Viajeros ve Transporte 3 (Grupo Editec) dergileri tarafından verilen prestijli ödül, Anadolu Isuzu’nun İspanya distribütörü ITT ISUZUBUS adına Satış Müdürü Álvaro FillatMurt’a takdim edildi. Anadolu Isuzu’nun uluslararası pazarlarda izlediği güçlü büyüme stratejisi, yerel distribütörlerle yürütülen yakın işbirlikleri ve inovatif çözümleri, markanın ihracattaki ivmesini artırarak Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda tercih edilen bir marka olmasını sağlıyor.

 

Kısa ve orta mesafeli servis hizmetleri, turizm ve havaalanı taşımacılığı için ideal 

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, elektrikli araçlarla geleceğe yatırım yaparken, içten yanmalı motorlu modelleriyle bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Anadolu Isuzu bu kapsamda tanınmış modeli Grand Toro'yu, özel ihtiyaçları karşılamak üzere yeniden ölçeklendirip yeni özellikler ekleyerek Grand ToroXL’ı geliştirdi. Yeni Grand ToroXL’da yolcu kapasitesi 41'e çıkarıldı, bagaj kapasitesi artırıldı. Kısa ve orta mesafeli servis hizmetleri, turizm ve havaalanı taşımacılığı için ideal olanaraç, düşük emisyonlu çevre dostu motoru, gelişmiş güvenlik gibi özellikleriyle rakiplerinden ayrılıyor.

 

İspanya’da, sektörün önde gelen profesyonelleri ve yük ve yolcu taşımacılığı şirketlerinin operatörleri tarafından verilen Yılın En İyi Ticari Araçları Ödüllerinde modeller, tamamı karayolu taşımacılığı alanında çalışan 886 üyeli jüri tarafından değerlendirildi. 

MG’den Türkiye’de çifte hibrit hamlesi! Merakla beklenen modellerin fiyatı belli oldu
MG’den Türkiye’de çifte hibrit hamlesi! Merakla beklenen modellerin fiyatı belli oldu

Otomotiv

MG’den Türkiye’de çifte hibrit hamlesi! Merakla beklenen modellerin fiyatı belli oldu

Dijital devrim! OMODA 7 akıllı mobiliteyi yeniden tanımlıyor
Dijital devrim! OMODA 7 akıllı mobiliteyi yeniden tanımlıyor

Otomotiv

Dijital devrim! OMODA 7 akıllı mobiliteyi yeniden tanımlıyor

Elektrikli araç dünyası İstanbul’da buluşuyor!
Elektrikli araç dünyası İstanbul’da buluşuyor!

Otomotiv

Elektrikli araç dünyası İstanbul’da buluşuyor!

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23