Anadolu Isuzu’dan ihracatta tarihi seri! Bu başarının arkasında ne var?

Anadolu Isuzu, uluslararası büyüme hedefleri doğrultusunda AB ülkeleri ve stratejik öneme sahip diğer bölgelerde yıl boyunca hayata geçirdiği etkin pazarlama ve satış faaliyetleriyle, marka gücünü pekiştirerek bir önceki yıla kıyasla satış adetlerinde %20’lik önemli bir artış kaydetti. Anadolu Isuzu, midibüs segmentindeki liderliğini sürdürerek ihracattaki başarısını taçlandırdı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre marka, Türkiye midibüs ihracatında 22’nci kez liderliğe ulaşarak şampiyonluğunu yeniden teyit etti.

Avrupa pazarında doğrudan etkileşim ve deneyim fırsatları

Anadolu Isuzu, 2025 yılı boyunca Avrupa’daki mevcut ve potansiyel müşterileriyle doğrudan etkileşimi güçlendirmek amacıyla kapsamlı demo turları, uluslararası fuarlar ve çeşitli sektör etkinlikleri gerçekleştirdi. Ayrıca güçlü işbirlikleri ve geniş distribütör ağı sayesinde markanın ürünleri ve hizmetleri, Avrupa pazarında etkili ve sürdürülebilir bir şekilde tanıtıldı.

Farklı ülkelerde düzenlenen demo turlarında katılımcılar, Anadolu Isuzu’nun yenilikçi ve yüksek standartlara sahip araçlarını gerçek kullanım koşullarında birebir deneyimleme fırsatı buldu. Bu etkinlikler sayesinde kalite, konfor ve ileri teknoloji unsurları doğrudan gözlemlenirken, marka ile müşteriler arasında güçlü ve sürdürülebilir bir bağ oluştu. Böylece Anadolu Isuzu’nun Avrupa pazarlarındaki bilinirliği, güven algısı ve marka değeri daha da pekiştirildi.

Anadolu Isuzu, 42 yıllık köklü geçmişinden gelen tecrübeyle, bugün 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Orta Asya’da aktif bir oyuncu olarak konumlanan Anadolu Isuzu, Özbekistan’ın köklü ticari araç üreticilerinden SamAuto’yu satın alarak uluslararası pazarlardaki iddiasını büyüttü.