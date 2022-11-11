Anadolu Isuzu’dan ihracat başarısı

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Yurt dışında büyümemizi sağlam adımlarla sürdürüyor, mevcut pazarlarda varlığımızı güçlendiriyoruz. Yenilikçi bakış açımız ve ‘terzi usulü imalat’ modelimizle ürettiğimiz araçlarımız Avrupa kentleri başta olmak üzere dünya belediyelerinden beğeni toplamaya devam ediyor. Sadece geçen yıl 224 aracın teslimatını gerçekleştirdiğimiz ve bugüne kadar toplam 500 midibüs ve otobüs ihraç ederek bir rekor kırdığımız Gürcistan pazarında hizmet veren araçlarımıza 65 Isuzu Citibus’ı daha ekleyecek olmanın gururunu yaşıyoruz.”

Gürcistan pazarına teslimatı yapılan midibüs ve otobüsler toplu ulaşımın yanı sıra okul, personel ile turizm taşımacılığı alanlarında hizmet veriyor. Anadolu Isuzu’nun 9.5 metrelik toplu taşıma otobüsü Isuzu Citibus, dar sokakları olan metropoller ve daha düşük nüfuslu kentler de dahil birçok transit güzergâhta hizmet sunuyor. Otobüs, üstün manevra kabiliyeti ve yüksek yolcu kapasitesiyle modern şehirler için ideal bir ulaşım çözümü olarak öne çıkıyor. Isuzu Citibus’ın sunduğu düşük yatırım ve işletme maliyetleri sayesinde belediyeler, toplu rotalarını en ekonomik biçimde yönetme olanağına kavuşuyor.