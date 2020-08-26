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Ekonomi Anadolu Isuzu’dan cazip “Kovid Önlem Paketi”
Ekonomi

Anadolu Isuzu’dan cazip “Kovid Önlem Paketi”

Anadolu Isuzu’nun araçlarında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerini azaltmak amacıyla geliştirdiği Kovid Önlem Paketi’ne sahip olmak isteyen sürücüler, 12 ay vadeye kadar yüzde 1.12 vade farkı ile sunulan tüketici kredisi ile sahip olabilecek. Kampanya kapsamında anlaşmalı banka üzerinden kullanılacak 50 bin TL’lik tüketici kredisine 12 ay vade imkanı sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:53:00 -
Anadolu Isuzu’dan cazip “Kovid Önlem Paketi”

Anadolu Isuzu, toplu taşımada kullanılan araçları ile okul servis araçlarında aldığı önlemlerle kovid-19’un etkilerini azaltarak hem yolcuları hem de sürücüleri korumayı hedefliyor. “Dezenfeksiyon”, “Kontrol”, “Temas” ve “İzolasyon” olmak üzere 4 başlıkta geliştirilen Kovid Önlem Paketleri Anadolu Isuzu’nun, Novociti, Novociti Life, Citibus, Citiport, Novo Serisi, Turkuaz, Visigo, Interliner, Toro ve Novo Okul modellerinde uygulanabiliyor.

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