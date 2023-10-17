Anadolu Gençlik Derneği: OHAL ilan ediyoruz

Terör devleti İsrail, Filistin’de hastane vurdu. Saldırıda yüzlerce sivil şehit oldu. Dünya bu rezilliğe halen sessiz kalırken, Türkiye’de kamuoyunda büyük infial oluştu.

Vatandaşlar saldırının hemen ardından İsrail konsoloslukları önünde toplanma çağrıları yaptı. Anadolu Gençlik Derneği de (AGD) toplanma çağrısı yaptı.

Ayrıca AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu’ndan açıklama geldi.

Yaroğlu, “Bu saatten sonra tüm teşkilatlarımızda olağanüstü hal ilan ediyoruz. Kimse evde oturmasın. Herkesi İsrail konsoloslukları önüne bekliyoruz.” dedi.