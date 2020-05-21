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Spor

Anadolu Efes yarın korona virüs testi yapacak

Anadolu Efes kulübü, Euroleague’de kalan sezonun tamamlanması ihtimali doğrultusunda kamp planlamaları için yarın korona virüs testi yapacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:50:09 -
Anadolu Efes yarın korona virüs testi yapacak

Anadolu Efes kulübü, Euroleague’de kalan sezonun tamamlanması ihtimali doğrultusunda kamp planlamaları için yarın korona virüs testi yapacağını açıkladı.


Anadolu Efes’ten konu hakkında yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Turkish Airlines Euroleague’de 2019 - 2020 sezonunun devamı ihtimali ve hazırlık kampı planlamaları doğrultusunda; A Takım yöneticilerimiz, antrenörlerimiz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza, 22 Mayıs 2020 Cuma günü tesislerimizde Covid-19 testleri yapılacaktır."

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