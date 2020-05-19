Anadolu Efes Spor Kulübünden 19 Mayıs için özel video
İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir video hazırladı.
Hazırlanan videoda kulüp başkanı Tuncay Özilhan, genel direktör Alper Yılmaz, lacivert-beyazlı basketbol takımının başantrenörü Ergin Ataman, A takımı oyuncuları Doğuş Balbay ve Yiğitcan Saybir ile 16 yaş altı takımı oyuncusu Karahan Tuan Efeoğlu yer aldı.
Videoda 19 Mayıs'ta atılan ilk adımın sorumluluğunun nesilden nesile aktarılmasına vurgu yapıldı.