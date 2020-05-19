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Spor

Anadolu Efes Spor Kulübünden 19 Mayıs için özel video

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:47:33 -
Anadolu Efes Spor Kulübünden 19 Mayıs için özel video

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir video hazırladı.

Hazırlanan videoda kulüp başkanı Tuncay Özilhan, genel direktör Alper Yılmaz, lacivert-beyazlı basketbol takımının başantrenörü Ergin Ataman, A takımı oyuncuları Doğuş Balbay ve Yiğitcan Saybir ile 16 yaş altı takımı oyuncusu Karahan Tuan Efeoğlu yer aldı.

Videoda 19 Mayıs'ta atılan ilk adımın sorumluluğunun nesilden nesile aktarılmasına vurgu yapıldı.

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