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Anadolu Efes seriyi eşitledi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ilk maçta ev sahibi avantajını iyi kullanamayan Anadolu Efes, yine sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’yi yenerek seride durumu 1-1’e getirdi.

11 Haziran 2019 Salı 21:01
Anadolu Efes seriyi eşitledi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ilk maçta ev sahibi avantajını iyi kullanamayan Anadolu Efes, yine sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’yi yenerek seride durumu 1-1’e getirdi.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Fenerbahçe’yi uzatmalarda 101-93 yendi. İlk maçta ev sahibi avantajını kaybeden Efes, bu sonuçla seriyi 1-1’e getirdi. 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seri artık Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanacak. İki takım arasındaki serinin üçüncü maçı 13 Haziran Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacak. Serinin 4. karşılaşması da 15 Haziran Cumartesi günü yine Fenerbahçe’nin sahasında olacak.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 21:01
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