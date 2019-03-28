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Anadolu Efes, İspanya deplasmanında

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen lacivert-beyazlılar, 29. hafta maçında yarın deplasmanda Baskonia'yla karşılaşacak

28 Mart 2019 Perşembe 09:46
Anadolu Efes, İspanya deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Anadolu Efes, 29. hafta maçında yarın deplasmanda Baskonia'yla karşılaşacak.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Aldığı 18 galibiyetle normal sezon 4. sırada bitirmeyi garantileyerek play-off'larda saha ve seyirci avantajını elde eden lacivert-beyazlılar, İspanya'da formalite maçına çıkacak.

Ligde 15 galibiyetle 6. sırada bulunan Baskonia ise, kazanması durumunda play-off'a kalma yolunda büyük bir avantaj sağlayacak.


- Avrupa'da 650. maç


Anadolu Efes, Avrupa arenasında 650. maçını İspanya deplasmanında oynayacak.

Bugüne dek oynadığı 649 maçta 358 galibiyet ve 291 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, Baskonia'yla da daha önce 19 kez karşılaştı. Bu maçlarda rakibine galibiyet sayısında 10-9 üstünlük sağlayan Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçı da 96-85 kazanmıştı.



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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:46
  1. 29. hafta
  2. Anadolu Efes
  3. Basketbol
  4. Baskonia
  5. THY Avrupa Ligi

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