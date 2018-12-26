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Anadolu Efes, İspanya deplasmanında

Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman:"Kendimize güveniyoruz ve bu deplasmandan galibiyet çıkarmak istiyoruz"

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:14
Anadolu Efes, İspanya deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'ya konuk olacak.

Barcelona şehrindeki Palau Blaugrana'da oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından yayımlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon iyi grafik çizen lacivert-beyazlı ekip, 14 maçın 9'unu kazandı. Avrupa'nın önde gelen takımlarından Barcelona Lassa ise 14 karşılaşmada 7 galibiyet aldı.


- Avrupa'da 635 maç


Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 636. maçına çıkacak.

Uluslararası organizasyonlarda 635 maç yapan lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 349 galibiyet aldı, 286 kez de mağlup oldu.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 388. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 387 karşılaşmada 192 galibiyet ve 195 yenilgi gördü.


- Barcelona Lassa'ya karşı 8 galibiyet


Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Barcelona Lassa ile 24 kez karşılaştı.

Lacivert-beyazlı takım, İspanya ekibiyle Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda 8 galibiyet elde etti, 16 defa sahadan yenik ayrıldı.


- Ergin Ataman: "Kendimize güveniyoruz"


Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Barcelona Lassa deplasmanından galibiyet çıkarmak istediklerini belirtti.

Barcelona Lassa deplasmanında Avrupa Ligi'nde ilk yarının son maçına çıkacaklarını ifade eden Ataman, "Rakibimiz, son iki maçında değişik bir grafik çizdi. Evlerinde Olympiakos’a kaybettiler, sonra da Baskonia'yı deplasmanda mağlup ettiler. Barcelona, kadrosu çok zengin bir takım. Özellikle oyun kurucu pozisyonunda Heurtel ve Pangos, oyuna tesir eden oyuncular. Kuric, skorer bir isim. Pota altında da Singleton ve Tomic gibi çok tecrübeli oyuncuları var ama biz de kendimize güveniyoruz ve bu deplasmandan galibiyet çıkarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Lacivert-beyazlıların Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic ise zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz iyi basketbol oynayan bir takım. İspanya liginde belki daha iyi sonuçlar aldılar ama Avrupa Ligi'nde de bazı maçları şanssızlıklarından kaybettiler. Geçen hafta Baskonia’yı yenmeleri eminim ki onlara güven verdi. Başantrenörleri Pesic, mutlaka bizim hücumumuzu rahatsız edecek savunma üzerinde yoğunlaşacaktır." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:14
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. THY Avrupa Ligi

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