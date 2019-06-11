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Anadolu Efes, final serisinde durumu eşitledi

- Lacivert-beyazlı takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde normal süresi 86-86 tamamlanan maçta uzatmalarda Fenerbahçe Beko'yu 101-93 yenerek durumu 1-1'e getirdi- Anadolu Efes'in Sırp oyun kurucusu Micic, kaydettiği 30 sayıyla galibiyette başrol oynadı

11 Haziran 2019 Salı 21:33
Anadolu Efes, final serisinde durumu eşitledi

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu normal süresi 86-86 biten maçta uzatma bölümü sonunda 101-93 yenen Anadolu Efes, durumu 1-1 yaptı.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, play-off final serisinin ikinci müsabakasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

Maça hücumda ve savunmada çok etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Melli ve Guduric'in öne çıkan performansıyla ilk yarıyı 52-40 önde tamamladı. Anadolu Efes, ikinci yarıda özellikle Micic'in etkili oyunuyla Fenerbahçe Beko'ya cevap verdi. Son çeyreği oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın normal süresinde takımlar birbirine üstünlük kuramadı ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümünde Fenerbahçe Beko'ya üstünlük kuran ve hata yapmayan Anadolu Efes, sahadan 101-93 galip ayrılarak final serisinde durumu 1-1'e getirdi.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin üçüncü ve dördüncü maçı, Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Seride bir sonraki karşılaşma, 13 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de yapılacak.


- Micic'in performansı galibiyeti getirdi


Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, sergilediği performansla alınan galibiyette başrol oynadı.

Kaydettiği 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Micic, ayrıca 6 asist ve 4 ribaunt üretti.

Lacivert-beyazlı takımda ayrıca Shane Larkin 19, Bryant Dunston 15 ve Brock Motum ile Rodrigue Beaubois ise 13'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.


- Ergin Ataman'ın galibiyet sevinci


Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

Ataman, büyük bir heyecana sahne olan müsabakadan sonra galibiyet sevincini lacivert-beyazlı taraftarlarla paylaştı. Ayrıca Anadolu Efesli oyuncular, maçın ardından tek tek bütün tribünleri dolaştı.

Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle saha ortasında iki takım oyuncuları ve teknik heyeti arasında ufak bir gerginlik yaşandı. Araya diğer oyuncuların girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 21:33
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Fenerbahçe Beko
  4. play-off final serisi
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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