Basketbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanak maçla sahibini bulacak. Kupa bu yıl 35. defa düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Kupası statüsü gereği, Süper Lig şampiyonu Anadolu Efes ve Türkiye Kupası'nın galibi Fenerbahçe Beko, 2019-2020 sezonunun açılışı niteliğindeki bu kupa için çetin bir mücadele edecek. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ne zaman saat kaçta? Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Fenerbahçe Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı nerede oynanacak? İşte detaylar...

Anadolu Efes Fenerbahçe Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Anadolu Efes Fenerbahçe maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Maç yayıncısı henüz belli değil.

Anadolu Efes Fenerbahçe Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı nerede oynanacak?

35. defa oynanacak olan kupa maçı, bu sene Gaziantep'in ev sahipliğinde düzenleniyor. Karşılaşmayı yerinden takip etmek isteyen basketbolseverlerin Gaziantep'te bulunan Karataş Şahinbey Spor Salonu'na gitmesi gerekmekte.