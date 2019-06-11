Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yapılan play-off final serisi ikinci maçına taraftarlar, ilk müsabakada olduğu gibi yoğun ilgi gösterdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin ikinci karşılaşmasında taraftarlar, salonun bu maç için ayrılan bölümünün tamamına yakınını doldurdu.

Anadolu Efes taraftarları, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Fenerbahçe taraftarı da pota arkasında kendilerine ayrılan tribünden sarı-lacivertli ekibe destekte bulundu.





- Ergin Ataman'a Fenerbahçeliler yine tepki gösterdi





Fenerbahçe taraftarı, serinin ilk maçında olduğu gibi bu karşılaşma öncesinde de Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Ataman'a küfürlü tezahüratlarda bulundu. Anadolu Efes taraftarı ise bu durumu alkışlar ve ıslıklarla protesto etti.

Öte yandan Ergin Ataman'ın maç öncesi takımların ısındığı esnada sahaya kulaklıkla gelmesi dikkati çekti.





- Anadolu Efes'te 2 değişiklik





Lacivert-beyazlı takımda başantrenör Ergin Ataman, serinin ilk maçına göre yabancı oyuncu tercihinde 2 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, ligde uygulanan 5 yabancı oyuncu kuralı kapsamında ilk müsabakada görev verdiği Adrien Moerman ile Krunoslav Simon'u kadroya almadı. Ataman, bu isimlerin yerine Rodrigue Beaubois ile Brock Motum'a şans tanıdı.





- Basketbol camiasından maça ilgi





Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final serisinin ikinci maçını basketbol camiasından birçok isim takip etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca saha kenarından izledi.