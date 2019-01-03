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Anadolu Efes, Birkan Batuk'u Pınar Karşıyaka'ya kiraladı

03 Ocak 2019 Perşembe 16:21
Anadolu Efes, Birkan Batuk'u Pınar Karşıyaka'ya kiraladı


İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı, Birkan Batuk'u sezon sonuna kadar Pınar Karşıyaka'ya kiraladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, A takım oyuncularından Birkan Batuk'un 2018-2019 sezonu sonuna kadar Pınar Karşıyaka'da kiralık olarak forma giyeceği bildirildi.

Açıklamada, 28 yaşındaki basketbolcuya yeni takımında başarı dileğinde bulunuldu.

Bu sezon lacivert-beyazlı formayla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10 maça çıkan Birkan, 2009-2012 yıllarında da Pınar Karşıyaka'da görev yapmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 16:21
  1. Anadolu Efes Basketbol Takımı
  2. Basketbol
  3. Birkan Batuk
  4. Pınar Karşıyaka

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