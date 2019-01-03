Anadolu Efes, Birkan Batuk'u Pınar Karşıyaka'ya kiraladı

Anadolu Efes, Birkan Batuk'u Pınar Karşıyaka'ya kiraladı03 Ocak 2019 Perşembe 16:21
İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı, Birkan Batuk'u sezon sonuna kadar Pınar Karşıyaka'ya kiraladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, A takım oyuncularından Birkan Batuk'un 2018-2019 sezonu sonuna kadar Pınar Karşıyaka'da kiralık olarak forma giyeceği bildirildi.
Açıklamada, 28 yaşındaki basketbolcuya yeni takımında başarı dileğinde bulunuldu.
Bu sezon lacivert-beyazlı formayla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10 maça çıkan Birkan, 2009-2012 yıllarında da Pınar Karşıyaka'da görev yapmıştı.
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