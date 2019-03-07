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Anadolu Efes, Barcelona’yı ağırlayacak

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 25.

07 Mart 2019 Perşembe 09:58
Anadolu Efes, Barcelona’yı ağırlayacak

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 25. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda aynı galibiyet sayısına sahip İspanyol ekibi FC Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek.


THY Euroleague’in 25. haftasında Anadolu Efes, yarı saat 20.30’da sahasında İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 24 haftada Efes, 15 galibiyet, 9 mağlubiyetle ve averajla dördüncü sırada yer alırken, Barca da 15 galibiyet, 9 mağlubiyetle beşinci sırada bulunuyor.



14. randevu


Anadolu Efes ile Barcelona, Euroleague’de bugüne kadar 13 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 4 kez rakibini mağlup ederken, İspanyol ekibi ise 9 kez parkeden galip ayrılan taraf oldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya’da oynanan maçı Barca 80-65 kazandı.



Avrupa’da 645. maç


Efes, Barcelona müsabakası ile Avrupa arenasındaki 646. maçına çıkacak. İstanbul ekibi, Avrupa kupalarında oynadığı 645 karşılaşmada 355 galibiyet ve 290 yenilgi aldı. Euroleague’de ise 397 kez mücadele eden lacivert-beyazlılar, 198 galibiyet elde ederken, 199 mağlubiyet aldı.



İstatistiklerle iki takım


Ligde Anadolu Efes 84.1 sayı ortalamasıyla oynarken, Barcelona ise 78.2 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes’de Adrien Moerman 12.0 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, Barca’da ise Thomas Heurtel 11.3 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:58
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