Anadolu Efes-Barcelona Lassa maçının biletleri tükendi

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile İspanyol ekibi Barcelona Lassa arasında İstanbul'da yapılacak play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçının biletleri tükendi. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak ve kazanan ekibin Dörtlü Final'de oynamaya hak kazanacağı mücadelenin satışa çıkan biletlerinin tamamının tükendiği bildirildi. Açıklamada, maçı takip etmek üzere Sinan Erdem Spor Salonu'na gelecek tüm taraftarlardan mavi kıyafet tercih etmeleri ve 40 dakika boyunca takımı desteklemelerinin beklendiği ifade edildi.

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