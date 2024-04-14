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Gündem Anadolu Ajansı abonelerine böyle geçti: Suriye ABD füzelerini vurdu! 4 yerde şidddetli patlama
Gündem

Anadolu Ajansı abonelerine böyle geçti: Suriye ABD füzelerini vurdu! 4 yerde şidddetli patlama

Yeniakit Publisher
2024-04-14 14:29:00 -
Anadolu Ajansı abonelerine böyle geçti: Suriye ABD füzelerini vurdu! 4 yerde şidddetli patlama

Anadolu Ajansı, abonelerine geçtiği haberde Suriye-Ürdün sınırındaki iki üste konuşlanan ABD güçlerinin yüzlerce hava savunma füzesi ile onlarca insansız hava aracını (İHA) hedef aldığını, Suriye güçlerinin Amerikan füzelerine karşılık verdiğini aktardı.

Anadolu Ajansı'nın servis ettiği haber şöyle:

"AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD güçlerinin konuşlandığı, Suriye'nin Humus ilindeki Tenef üssü ile Ürdün topraklarındaki Kule-22 üssünden gece yarısından sonra yüzlerce hava savunma füzesi ateşlendi.

 

Kaynaklara göre, ABD üslerinden fırlatılan füzeler, aidiyeti bilinmeyen onlarca kamikaze İHA'ya isabet etti. Hedef alınan İHA'lardan bazı parçaların, Suriye-Ürdün sınır hattındaki sivil yerleşimlere düştüğü öğrenildi. Ayrıca Beşşar Esed rejimine yakın sosyal medya hesapları, Suriye'nin Şam, Humus, Dera ve Süveyda illerinde patlama sesleri duyulduğunu iddia etti.

Paylaşımlarda, patlama seslerinin üzerine Humus'un batı kırsalındaki rejime ait hava savunma sistemlerinin devreye sokularak, bazı füzelerin havada imha edildiği ileri sürüldü.
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İRAN, İSRAİL'E İHA SALDIRISI BAŞLATTI

İran, dün akşam İsrail'e insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlatmıştı. İran devlet televizyonunun haberinde, "Devrim Muhafızları Ordusunun, işgal altındaki bölgelerdeki hedeflere yönelik insansız hava aracı operasyonu birkaç dakika önce başladı." ifadesine yer verilmişti.

İsrail basını, İran'ın İsrail'e gönderdiği 100'den fazla insansız hava aracına (İHA) ABD ve İngiltere'nin müdahalede bulunduğunu iddia etmişti. Ürdün'ün kuzeydoğusundaki Kule-22 üssüne ocak ayında düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri ölmüş, 25 kişi de yaralanmıştı.

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