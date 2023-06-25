Anadolu Adliyesi'nde 'Kuran kursu' Cumhuriyet'e dokundu

Ankara Adliyesi’nde 2022 yılında açılan Kuran kursundan sonra İstanbul’da Kur'an kursu açıldı. İstanbul Anadolu Savcılığı, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda hâkim, savcı ve personelin çocukları ve gençler için Kur'an kursu başlayacağını duyurdu. Kartal Müftülüğü tarafından organize edilen Kuran kursu 7-20 yaş arasındaki kız ve erkekler için adliyenin mescidinde verilecek.

Haberin duyulması sonrası laik kesimin gazetesi Cumhuriyet kötü bir şey olmuş gibi ayağa kalktı.

Cumhuriyet gazetesi, "Şeriat'ın ayak sesleri" diyerek haberi duyurdu.



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