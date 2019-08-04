"Ana Tanrıça Kibele Heykeli"nin bulunduğu kalede kazı çalışmaları yeniden başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yapılan kazılarda, Türkiye’de tahtında oturan ilk “Ana Tanrıça Kibele” heykelinin bulunduğu 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi’nde kazı çalışmaları bu yıl da yeniden başladı.

Mülkiyet itibarıyla Ordu Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ilk bilimsel arkeolojik kazısı olma unvanına sahip Kurul Kalesi’nde 10 yıldır süren kazılar bu yıl da devam edecek. İlk olarak, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından başlatılan, üniversitelerin bölünmesiyle de bu yıl Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt tarafından yürütülen kazılar, Prof. Dr. Şenyurt başkanlığında 15’i arkeolog olmak üzere 35 kişilik ekip tarafından sürdürülecek. 6’ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi’nde, 10 yıl önce başlatılan kazı çalışmalarında, en önemli tarihi eser olarak tahtında oturan 200 kilo ağırlığında ve 1 metre boyunda 2 bin 100 yıllık “Ana Tanrıça Kibele” heykeli ile “Bereket Tanrıları Dionyss ve Pan” heykeli ve hayvan biçimli dini kap olan “Riton” bulunmuştu.

“Kalenin şu ana kadar yüzde 60’ı açığa çıkartıldı”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, bu yılki kazıları, geçen yıldan itibaren üniversitenin bölünmesiyle birlikte artık kazıları Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Arkeoloji Bölümü olarak yürüttüklerini söyledi. Şu ana kadar kalenin yüzde 60’ının açığa çıkartıldığını belirten Prof. Dr. Şenyurt, “Yaklaşık 20 kişilik bir arkeoloji ekibi, 15 kişilik de çalışma arkadaşlarımızla beraber bu yıl Kurul Kalesi’nde 10’uncu sezonumuzu başlattık. İlk başladığımız günden bugüne kadar Kurul Kalesi’nde 570 rakımlı noktada kurulmuş olan kalenin, yaklaşık yüzde 60’ına yakın kısmını açığa çıkarttık. Bu çalışmalarımız sırasında özellikle hem dini, hem de askeri açıdan önemli olan arkeolojik bulgulara mimari ve küçük buluntu anlamında rastladı. Tabi Doğu Karadeniz’de 10 yıl önce ilk başlattığımız bu çalışmalar bölgedeki bu nitelikteki ilk çalışmalardı. Gerek arkeoloji camiası, gerek yöre halkı tarafından ve yerel idarecilerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Bakanlığımızın da destekleri ile 10 yıldır bu çalışmalar devam ediyor” dedi.

“Ordu Büyükşehir Belediyesi kazı çalışmalarını destekliyor”

2016 yılında mermer Ana Tanrıça Kibele Heykeli’nin bulunmasıyla birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin de büyük oranda çalışmaları desteklediğini ifade eden Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, “O yıldan beri yine destekler devam ediyor. Bu sene bakanlığımız gerçekten Türkiye’de kazılara verilen ödenekleri düşündüğümüz zaman önemli bir miktar maddi destek sağladı. Bakanlığımızdan yaklaşık 200 bin liralık destekle bu işleri sürdürürken, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler bey, Kurul Kalesi’nin önemini bildiğinden ve Ordu turizmine katkı sağlamak istediğinden bizim çalışmalarımızı destekliyor” şeklinde konuştu.

“Kazı çalışmaları yaklaşık 15 yıl daha sürecek”

"Bu sene daha güçlü bir ekiple geldik" diyen Prof. Dr. Şenyurt, “Kalenin kalan yüzde 40’lık kısımlarında araştırmalarımız devam ettireceğiz. Tabi bu kazılar daha en az 10-15 yıl daha sürer. Bir taraftan da restorasyon çalışmaları aşamasına da gelindi. Yine o ayrı bir iş olarak eylül ayı sonrasında devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 2 bin parça tarihi eser çıkartılmıştı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen kazılarda bulunan Ana Tanrıça Kibele Heykeli’nin, Türkiye’de yerinde bulunan ilk mermer heykel olduğu da tespit edildi. 1’inci derece arkeolojik sit alanı olan kaledeki çalışmalarda şu ana kadar yaklaşık 2 bin parça tarihi eser ile 300 basamaklı dehliz merdiven, milattan önceki dönemlere ait pişmiş topraktan çatı kiremitler, duvar örgüsü seramik parçaları da bulundu.