Ana Lig Atletizm İl Seçmeleri Tamamlandı
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçme müsabakaları tamamlandı.08 Mart 2019 Cuma 10:45
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçme müsabakaları tamamlandı.
6 - 7 Mart 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Atletizm sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm takımına girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Takımına katılma ve Kayseri’yi Anadolu Yıldızlar Liginde temsil etme hakkı kazandı.
YORUM YAZ