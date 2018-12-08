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Ana kucağı gibisi yok!

Avrupa Parlamentosu’nda İtalyan milletvekili Licia Ronzulli parlamento oturumuna 40 günlük bebeği Viktorya ile gelmişti. Mali denetim paketinin oylamasına katılıp, hatta konuşma yaptı. Bebeği ise, ana kucağında mışıl mışıl uyumuştu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:37
Ana kucağı gibisi yok!


Hekimler çocukların huzurlu olabilmeleri için ana kucağının bulunmaz bir ortam olduğunu belirtiyorlar. Hastane süreçlerinde bu durum defalarca gözlemlenmiş.

Özellikle yoğun bakımdaki çocukların ağlaması ve terlemesi iyileşme sürecini olumsuz etkiliyor. Oysa yoğun bakımdaki çocukların kalbini yormaması gerekiyor. Çünkü sürekli ağlamaları sonucu kalplerinde ekstra bir yük ve yorgunluk oluşuyor.

Yoğun bakımda çocuk hastalar çoğu zaman annelerini sayıklayarak uyanıyor.

Uzmanlar çocukların yanına annelerini aldığında her aşamanın daha rahat geçtiğini fark etti. Anne kucağına verilen çocukların hızlı bir şekilde iyileştiği gözlemlendi. Çocuklar, yoğun bakım sürecini anne kucağında çok rahat bir şekilde geçiriyorlar.

Hekimler, anne kucağının çocuklar için en huzurlu yer olduğunu sayısız tecrübelerine dayanarak, ısrarla vurguluyorlar.

Çocuk anne kucağında, annesinin kokusunu da duyarak gerginlikten kurtuluyor. Kendisini güvende hissediyor. Bu sebeple hekimler, annelerin çocuklarını sık sık kucaklarına almalarını öğütlüyorlar. Kucakta kavuşulan huzur çocuğun bütün bedenini etkiliyor. Bu güvenli ortam onun ilerideki hayatının şekillenmesinde de birinci derecede etkili oluyor.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 18:40
  1. anne kucağının önemi
  2. ana kucağı

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