  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ﻿Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünde "Çeşitlilikte Birlik" Sergisi ziyarete açıldı
Aktüel

﻿Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünde "Çeşitlilikte Birlik" Sergisi ziyarete açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 17:44:03 -
﻿Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünde "Çeşitlilikte Birlik" Sergisi ziyarete açıldı

AMSTERDAM (AA) - Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nün ev sahipliğinde MIKTA üyesi ülkelerin UNESCO Dünya kültür mirasında bulunan eserlerinin sergilendiği "Çeşitlilikte Birlik" temalı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

Açılışa Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli'nin davetlisi olarak MIKTA üyesi ülkeler Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'nın Hollanda büyükelçileri katıldı.

MIKTA ülkelerinin kültürel zenginliklerine, kültürün birleştirici gücüne ve iş birliğine atıfla düzenlenen "Çeşitlilikte Birlik" temalı serginin sunumunu Dişli ile Lahey Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Müşaviri Erdem Acır yaptı.

Büyükelçi Dişli, serginin Birleşmiş Milletlerin (BM) ve BM Kültür, Eğitim ve Bilim Teşkilatının (UNESCO) 75. kuruluş yılı vesilesiyle düzenlendiğini belirtti.

Dişli, bu sergiyle Türkiye'nin ve diğer 4 MIKTA ülkesinin tarihinin, doğal ve kültürel zenginliklerinin Hollanda'da tanıtılması ve MIKTA platformunun görünürlüğünün artırılmasının hedeflediklerini aktardı.

- "Kültürel anlamda birbirine yakın olduğunu gösteriyor"

Meksika'nın Hollanda Büyükelçisi Jose Antonio Zabalgoitia Trejo, sergi için "Coğrafi olarak ne kadar uzak olsak da bu sergi, MIKTA ülkelerinin kültürel anlamda birbirine yakın olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Avusturalya'nın Hollanda Büyükelçisi Matthew Neuhaus, "Bu muhteşem eserlerin resimleri dahi gerçekleri kadar güzel duruyor." dedi.

Endonezya'nın Hollanda Büyükelçisi Mayesfas, kültür mirasının medeniyetleri birbirine bağlayan en önemli unsur olduğunu belirtti.

Güney Kore'nin Hollanda Büyükelçisi Yeondoo Jeong, MIKTA kültürel iş birliğinin bu 5 ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırdığını kaydetti.

Sergiye ev sahipliği yapan Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Altay, serginin aralık sonuna kadar ziyarete açık olacağını bildirdi.

- MIKTA iş birliği platformu

Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya tarafından kurulan ve kısa adı "MIKTA" olan istişare ve eş güdüm platformu 2013'te yapılan 68. BM Genel Kurulu Toplantısı'nda kuruldu.

MIKTA ülkeleri, G20 ve diğer önde gelen uluslararası örgütlerle daha yakın iş birliği ve eş güdüm içinde bulunmayı, üye ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Bu çerçevede MIKTA ülkeleri Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve OECD nezdindeki Daimi Temsilcilikleri başta olmak üzere çeşitli ülkelerde büyükelçiler düzeyinde çalışma toplantıları düzenlemekte, küresel meselelere ilişkin pek çok konuda ortak açıklamalar yayımlamaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müthiş gelişme! Dünya devi Türkiye'de üretecek
Ekonomi

Müthiş gelişme! Dünya devi Türkiye'de üretecek

Alman basını, Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikasına yeni yatırım yapma kararını haberleştirdi ve ikili anlaşma gereği VW Transporter minibüsler..
‘İnsansız Ordu’ya taze kan! Dünyanın gözü üzerimizde
Gündem

‘İnsansız Ordu’ya taze kan! Dünyanın gözü üzerimizde

Havelsan’ın yıl sonuna kadar hazır olacağını açıkladığı insansız kara aracı (İKA) görücüye çıktı. Şirket, sosyal medya hesabından aracın son..
Çalışmalar başladı! Eğer yapılırsa... Devlete bırakacaklar
Sağlık

Çalışmalar başladı! Eğer yapılırsa... Devlete bırakacaklar

Ahlatçı Holding çatısı altındaki Nanografi Nano Teknoloji şirketinin geliştirdiği protein temelli aşıda seri üretim için hazırlıklar hız kaz..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay