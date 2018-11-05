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Ampute Milli Takımımız Angola'ya yenilerek dünya ikincisi oldu

Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'ya yenilerek dünya ikincisi oldu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 08:19
Ampute Milli Takımımız Angola'ya yenilerek dünya ikincisi oldu

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, dünya ikincisi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ve Turkcell sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası finalinde Angola ile karşılaştı.

Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, şampiyonluk maçının ilk yarısında Rahmi Özcan'ın paslarına hareketlenen Serkan Dereli, kaleciyle karşı karşıya pozisyonlarda golü bulamadı. Mücadelenin 24. dakikasında Rahmi Özcan ve Şehmus Erdinç'in arka arkaya şutlarında top direğe çarptı. İki takım da skoru değiştiremeyince ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

Son dünya ikincisi Angola'nın şampiyon olduğu organizasyonu Türkiye ikinci sırada tamamladı.

Ay yıldızlı ekibin futbolcuları, mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Final yolu

Grubunda Kenya'yı 4-1, Liberya'yı hükmen 3-0 ve ABD'yi 5-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdıran Milliler, bu turda İrlanda'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Rusya'yı 5-1 mağlup eden Milli Takım, yarı finalde ev sahibi Meksika'yı da 4-0'lık skorla geçerek finalde mücadele hakkı elde etti.

Kurulduktan kısa süre sonra uluslararası alanda başarılarıyla dikkati çeken Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 Avrupa şampiyonalarında elde ettiği ikinciliklerin ardından geçen yıl İstanbul'da düzenlenen organizasyonda şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarı yakaladı.

2007, 2010, 2012 ve 2014'teki dünya kupalarında üçüncülük elde eden milli takım, finalde Angola'ya yenilerek bu sefer ikincilik yaşadı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 08:19
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