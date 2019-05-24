Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi - Yarın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başlayacak organizasyonda Türk temsilcisi Ortotek Gaziler, B Grubu'nda Everton ve Legia Varşova takımlarıyla mücadele edecek



İSTANBUL (AA) - Türk temsilcisi Ortotek Gaziler'in de mücadele edeceği Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde maçlar yarın başlayacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek şampiyonanın yarın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başlayacağı belirtildi. Ortotek Gaziler, B Grubu'nda İngiltere'den Everton ve Polonya'dan Legia Varşova takımları ile karşılaşacak. A Grubu'nda ise Gürcistan'dan Tiflis, Rusya'dan Dinamo Altai ve İrlanda Cumhuriyeti'nden Cork City takımları yer alacak. Turnuva, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek. Ortotek Gaziler'in şampiyonadaki maç programı şöyle: Yarın: 14:00 Legia Varşova-Ortotek Gaziler 17:15 Everton-Ortotek Gaziler

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