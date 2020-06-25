  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Amman Yunus Emre Enstitüsünden uzaktan Türkçe eğitimi

İlk kez başlangıç seviyesinde açılan yaz kursuna 6 ülkeden 130 öğrenci katılıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:29:12 -
Amman Yunus Emre Enstitüsünden uzaktan Türkçe eğitimi

AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), uzaktan eğitim modeli ile 6 ülkeden 130 öğrenciye Türkçe eğitimi için yaz kursu başlattı.

Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçe öğrenimine yönelik artan talep karşısında ilk defa başlangıç seviyesinde yaz kursu açtıklarını belirtti.

Yaz kurslarının daha önce ileri seviye öğrenciler ile sınırlı olduğunu ve yeni öğrencileri kapsamadığını aktaran Eroğlu, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ortaya çıkan şartlar doğrultusunda Ürdün, Irak, Pakistan, Tunus, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 130 yeni öğrenciye uzaktan eğitim kursu başlattık." ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitime eylül başına kadar devam edeceklerini kaydeden Eroğlu, bu dönemde de Türkçe öğretimini en yüksek standartlarda sürdürdüklerini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı