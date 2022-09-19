Amini'nin ölümünü bahane ettiler! İran’da şeriat karşıtı protestolar sürüyor...

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini, saçını tesettüre uygun şekilde kapatmaması sebebi ile ahlak polisi tarafından gözaltına alındı. Reuters’ın haberine göre Amini, Tahran’da tutuklanmasının ardından komaya girdi. Amini, Cuma günü hayatını kaybetti.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada ise Amini’nin dövülerek öldürüldüğüne ilişkin iddialar reddedildi.

Saçlarını kesip başörtülerini yaktılar

Amini’nin ölümünden sonra İran’da bazı kadınlar şeriat karşıtı protestolara başladı. Kadınlar saçlarını kesip, başörtülerini yaktı.

Sosyal medyada paylaşılan ve İran’da kaydedildiği iddia edilen bazı görüntülerde, göstericilerle polis arasında arbedenin yaşandığı anlar yer aldı.

Şeriata baş kaldırıp, kitleleri kışkırtan İranlı gazeteci ve aktivist Masih Alinejad sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

İranlı kadınlar Mahsa Emini'nin başörtüsü polisi tarafından öldürülmesini protesto etmek için saçlarını keserek ve başörtülerini yakarak öfkelerini gösteriyorlar. 7 yaşından itibaren saçlarımızı örtmezsek okula gidemeyiz ya da bir işe giremeyiz. Bu cinsiyet ayrımcılığı rejiminden bıktık.